Власник втопив два позашляховики в гонитві за катером

Через неназвані в ЗМІ причини катер жителя престижного району в місті Сідар Лейк (штат Індіана, США) почав тонути. Для порятунку американець задіяв свої Jeep Wrangler і Ford F-150 Raptor.

Вартість водного транспортного засобу становить $300 000. Це катер моделі Pavati, призначений для справжніх ентузіастів, які цікавляться швидкими та ефектними човнами.

З огляду на два позашляховики, власник зазнав збитків на суму, що наближається до 400 тисяч доларів. За допомогою Jeep і пікапу Ford американець намагався витягнути з води катер, що тонув. В результаті обидва автомобілі також опинилися у воді.

На фото видно катер чорного кольору, що тоне, і два білі позашляховики Jeep і Ford. Фото: carscoops.com

Цікаво, що у власника катера Pavati непогана колекція суперкарів, в якій є дві Lamborghini та Audi R8. Але чомусь він вирішив не використовувати їх для порятунку човна.

Як розповідав OBOZREVATEL, в Україну привезли рідкісний суперкар Lamborghini, вартість якого разом із розмитненням становить $660 000.