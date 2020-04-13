Власник Tesla показав неймовірну живучість свого авто на відео

Віталій Сазонов Новини 17:30, 13.04.2020

Електричний седан Tesla Model 3 отримав в ДТП найсерйозніші пошкодження, але, на превеликий подив, це не завадило йому залишатися на ходу. Причому пересувається він без будь-яких проблем.

Про цей випадок стало відомо завдяки одному з користувачів YouTube, який опублікував ролик зі своїм "затоталиним" електромобілем. У ньому чітко видно, як теслівський седан, який практично повністю залишився без кузова (відсутні дах, багажник, капот, бампери, скло, плюс погнуті стійки), "намотує кола" по вулиці і робить це так само впевнено, як і до аварії.

Розбита, але жива Tesla Model 3
vaielettrico.it

Пояснити це можна досить просто – всі агрегати, які забезпечують життєдіяльність електромобіля Тесла, розташовуються компактно в підлозі та на осях. Проте, від незвички побачене все ж вражає.

Розбита, але жива Tesla Model 3
vaielettrico.it

Цікаво, що спочатку власник хотів відновити свою Теслу, але ц підсумку передумав і виставив її на продаж на інтернет-аукціоні eBay. З огляду на поширеність запчастин на Tesla Model 3 (ця модель електромобіля часто зустрічається на розборках), можна припустити, що новий власник її відновить. Хоча не виключено, що живуча Тесла може стати донором для іншої "трійки" (або ж декількох "трійок").

Раніше OBOZREVATEL розповідав про те, що Ілон Маск розкрив таємницю електрокарів Тесла, яку власники не могли розгадати кілька років.

Коментувати
Авто Новини

Дивіться також

На Рівненщині палії сухостою знищили половину монастиря. Моторошні фото

Військові Росії розв'язали кривавий бій на Донбасі: Україна зазнала втрат

Год президента Голобородько: кругом друзья, родственники и "Квартал"

"Захистити Україну можна тільки силою!" Турчинов дав пораду Зеленському щодо Донбасу

Шиє весь вільний час: у Харкові п'ятикласниця безкоштовно роздала вже 2 тисячі масок