Власник Tesla показав неймовірну живучість свого авто на відео

Електричний седан Tesla Model 3 отримав в ДТП найсерйозніші пошкодження, але, на превеликий подив, це не завадило йому залишатися на ходу. Причому пересувається він без будь-яких проблем.

Про цей випадок стало відомо завдяки одному з користувачів YouTube, який опублікував ролик зі своїм "затоталиним" електромобілем. У ньому чітко видно, як теслівський седан, який практично повністю залишився без кузова (відсутні дах, багажник, капот, бампери, скло, плюс погнуті стійки), "намотує кола" по вулиці і робить це так само впевнено, як і до аварії.

Розбита, але жива Tesla Model 3 vaielettrico.it

Пояснити це можна досить просто – всі агрегати, які забезпечують життєдіяльність електромобіля Тесла, розташовуються компактно в підлозі та на осях. Проте, від незвички побачене все ж вражає.

Розбита, але жива Tesla Model 3 vaielettrico.it

Цікаво, що спочатку власник хотів відновити свою Теслу, але ц підсумку передумав і виставив її на продаж на інтернет-аукціоні eBay. З огляду на поширеність запчастин на Tesla Model 3 (ця модель електромобіля часто зустрічається на розборках), можна припустити, що новий власник її відновить. Хоча не виключено, що живуча Тесла може стати донором для іншої "трійки" (або ж декількох "трійок").

Раніше OBOZREVATEL розповідав про те, що Ілон Маск розкрив таємницю електрокарів Тесла, яку власники не могли розгадати кілька років.

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