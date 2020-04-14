Власник ринку таранив на своєму Mercedes S-Class кіоски та паркани

Курйозний випадок стався у місті Рівне. Місцевий бізнесмен у стані алкогольного сп'яніння сів за кермо свого Mercedes-Benz S-Class і почав таранити кіоски та паркани.

Одному з очевидців вдалося зняти те, що відбувалося, на відео. Він же викликав на місце події поліцію, яка склала на водія протокол за п'яне керування транспортним засобом (медичний огляд чоловік проходити відмовився). При цьому порушник поводився нетипово: агресію не виявляв, а лише катався на авто на невеликій швидкості та врізався у перешкоди.

Скріншот відео

Як зазначає автор відео Kostyantyn Andriyuk, за кермом Мерседеса, який таранив будівельний паркан стадіону "Авангард" та кіоски на ринку, знаходився один з власників речового ринку Володимир Рабінюк. Свої дії він пояснив тим, що "боровся з незаконними забудовниками" (варто відзначити, що сам ринок вирішили перебудувати – на його місці в майбутньому повинен з'явитися торговий центр).

Скріншот відео

Скріншот відео

Крім об'єктів інфраструктури, п'яний водій також пошкодив кілька авто.

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