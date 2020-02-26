Власник поліпшив старий VW Golf на 140 тисяч доларів

Любов до автомобілів може привести часом до зовсім несподіваних проектів, наприклад, створення 220-сильного спорткара зі звичайного VW Golf GTI.

Про це повідомляє прес-служба Volkswagen. Ентузіаст з Канади Дерек Спратт нестандартно підійшов до ідеї модернізації першого покоління Volkswagen Golf GTI. Витратити еквівалент вартості нового купе BMW M8 Competition Coupe на 37-річний "гарячий" хетчбек може здатися ексцентричним, але хто ми такі, щоб судити про пристрасті людини до його улюбленого Volkswagen Golf GTI першого покоління?

Дерек Спратт і його форсований 1983 VW Golf GTI media.vw.com

Дерек Спратт купив GTI першого покоління ще будучи 21-річним студентом, що живуть в Онтаріо. У 1983 році він був одним з перших в Канаді, хто сів за кермо новенького GTI. Свій перший GTI Дерек продав, щоб через роки купити інший такий же і такого ж року випуску.

1983 VW Golf GTI media.vw.com

Після більш ніж 12 тисяч годин праці та інвестицій, які він оцінює в величезні 140 тисяч доларів, цей VW дійсно єдиний в своєму роді. Дерек Спратт задокументував проект в більш ніж 180 відео, опублікованих в соціальних мережах, докладно описуючи кожну зміну, яке він вніс у свій класичний GTI.

1983 VW Golf GTI оснастили 220-сильним атмосферним мотором media.vw.com

Головним елементом унікального авто став потужний мотор, який прийшов на зміну оригінальному 90-сильному двигуну. Побудований за індивідуальним замовленням, цей атмосферний 4-циліндровий двигун розвиває 220 к.с. Ще 20 "конячок" можна додати, якщо замінити ряд елементів, включаючи каталітичний нейтралізатор.

Для розуміння, 240 к.с – це майже стільки ж, скільки пропонує новий VW Golf GTI восьмого покоління, який дебютує на початку березня на Женевському автосалоні. Двигун працює в парі з виготовленої на замовлення 5-ступінчастою коробкою передач з близькими передавальними числами і диференціалом підвищеного тертя Quaife.

1983 VW Golf GTI отримав повністю перероблений салон з використанням деталей від різних поколінь GTI media.vw.com

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Тисячу дев'ятсот вісімдесят три VW Golf GTI media.vw.com

Від карбонового капота, люка і бамперів до заднього скла Lexan – майже все в машині було змінено. Автомобіль отримав цифрову комбінацію приладів, світлодіодні фари і аудіосистему потужністю 1200 Вт. Крім того, Дерек вніс численні механічні зміни, включаючи іншу вихлопну систему, поліпшену підвіску і поліпшене охолодження. Машина важить всього 816 кг в трековому виконанні. За словами творця, вона здатна на гоночній трасі перевершити за своїми характеристиками Porsche 718 Cayman S.

1983 VW Golf GTI недавно відправився до своїх нових власників – парі з Ванкувера media.vw.com

Чи варта була шкурка вичинки, сказати складно. Минулого місяця Дерек розлучився зі своїм дітищем "за частину вартості внесених модифікацій". Тепер автомобіль радує пару з Ванкувера. А Дерек Спратт намір здійснити новий проект – побудувати повністю електричний Volkswagen Beetle 1961 года...

Як писав раніше OBOZREVATEL, компанія Volkswagen представить на автошоу в Женеві гібридний кросовер.

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