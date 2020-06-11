Власник несподівано для себе продав стару Honda Civic за $50 000

Нерідко старі автомобілі, які добре збереглися, продають дорожче за середню ринкову вартість. Але деякі примірники зовсім ідуть за неймовірно шалені гроші.

Яскравий тому приклад – купе Honda Civic Si 2000 року, яка пішла до нового власника за 50 000 доларів. І це до того, що в автомобілі нічого особливого: він не належав зірці, не має крутого тюнінгу й не належить до якоїсь особливої ​​лімітованої партії перших або ж останніх років випуску.

20-річна Honda Civic за 50 000 доларів Bring A Trailer

Єдине, чим він може похвалитися, – це відмінний стан. Незважаючи на 20-річний вік, автомобіль виглядає свіжо (технічні компоненти – моторний відсік, підвіска, вихлопні труби – теж як нові), а його пробіг складає лише трохи більше ніж 9000 км.

20-річна Honda Civic за 50 000 доларів Bring A Trailer

20-річна Honda Civic за 50 000 доларів Bring A Trailer

20-річна Honda Civic за 50 000 доларів Bring A Trailer

В іншому ж це цілком звичайний Civic Si. Купе має забарвлення Eletric Blue, під його капотом встановлений культовий двигун 1.6 (B16A2) потужністю 160 кінських сил, зістикований із 5-ступеневою механічною коробкою передач. Комплектація в машини базова: салон оброблений велюром, зате є кондиціонер. Стандартні диски взуті в шини Michelin 195/55.

20-річна Honda Civic за 50 000 доларів Bring A Trailer

Парадокс полягає в тому, що навіть продавець не очікував такої високої вартості свого авто. Він виставив його на онлайн-аукціоні Bring A Trailer, де автомобіль запримітили фанати марки й почали за нього торгуватися, постійно підвищуючи ставки. Врешті звичайна Хонда, яка була куплена раніше менш ніж за 18 000 доларів, пішла з молотка за ціною нового Mercedes SLC.

20-річна Honda Civic за 50 000 доларів Bring A Trailer

Раніше OBOZREVATEL писав про те, що старий BMW з трьома колесами виставили на продаж за 38 000 євро.

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