Власник Mercedes помив авто бензином: що з цього вийшло

Цікавий випадок стався днями в Техасі, США. Літній джентльмен на заправці в Далласі успішно наповнив бак свого авто бензином, а після тим самим паливом помив двері автомобіля.

Незвичайне дійство зафіксував інший автомобіліст, який чекав своєї черги до колонки АЗС.

"Ласкаво просимо до Техасу, де бензин дешевший за воду", – прокоментував ситуацію автор відео.

За словами свідків, чоловік хотів надати своєму Мерседесу додатковий блиск, але в підсумку ще більше забруднив його і створив серйозну небезпечну ситуацію. "Уявіть, а раптом він курець?",– прокоментував ролик один з користувачів, натякнувши, що тліюча цигарка і пальне на кузові авто можуть легко запалиться при контакті.

Раніше OBOZREVATEL писав про те, що в Німеччині можуть заборонити продаж автомобілів Mercedes.