Власник Mercedes помив авто бензином: що з цього вийшло

Віталій Сазонов Новини 19:30, 20.08.2020

Цікавий випадок стався днями в Техасі, США. Літній джентльмен на заправці в Далласі успішно наповнив бак свого авто бензином, а після тим самим паливом помив двері автомобіля.

Незвичайне дійство зафіксував інший автомобіліст, який чекав своєї черги до колонки АЗС.

"Ласкаво просимо до Техасу, де бензин дешевший за воду", – прокоментував ситуацію автор відео.

За словами свідків, чоловік хотів надати своєму Мерседесу додатковий блиск, але в підсумку ще більше забруднив його і створив серйозну небезпечну ситуацію. "Уявіть, а раптом він курець?",– прокоментував ролик один з користувачів, натякнувши, що тліюча цигарка і пальне на кузові авто можуть легко запалиться при контакті.

Раніше OBOZREVATEL писав про те, що в Німеччині можуть заборонити продаж автомобілів Mercedes.

Коментувати
Авто Новини

Дивіться також

В Україні встановлено новий антирекорд: COVID-19 уперше заразилися понад дві тисячі

Навальний впав у кому, його могли отруїти: всі подробиці НП з опозиціонером

Україна домовилася про нові ділянки розведення військ на Донбасі й обмін полоненими

Отруєння Навального: це тільки початок

"Айтішників" хочуть змусити платити податки, як всі: що запропонували