Власник Mercedes-AMG купив автономери за 53 млн грн: вони – найдорожчі у світі

В австралійському Мельбурні виявили Mercedes-AMG C 43 Estate з номерним знаком, який коштує 53 мільйони гривень. На ньому зображено цифру "1" та скорочену назву штату Вікторія – "Vic".

Особливість номера у його віці. Він був випущений 1932 року і з того часу законно використовується та дорожчає. Про це повідомляє сайт Carscoops.

Табличка призначалася для автомобіля одного з держслужбовців Мельбурна, але в адміністрації не змогли домовитись, чий автомобіль прикрашатиме перший номер. Тоді його передали в департамент реєстрації автомобілів, де він зберігався до 1984 року.

Того року його продали на аукціоні за 127 тисяч доларів США. Першим автомобілем, який отримав номер з одиницею, став Saab 9000 Turbo.

Потім табличку постійно перепродавали. Вона була на таких машинах, як: Ferrari, Rolls-Royce, HSV SV5000, Porsche 911 Carrera та 911 Turbo, Mercedes E55 AMG і E63 AMG.

Тепер номер стоїть на Mercedes-AMG C43. За табличку з 80-річною історією власник заплатив 2,5 мільйона австралійських доларів (53 мільйони гривень).

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