Власник Audi зіпсував свою машину в спробі змінити колір кузова

Стас Сіділєв Новини 10:16, 10.09.2020

У США власник Audi A5 вирішив оновити свою машину, надавши їй новий вигляд. При цьому кузов автомобіля тепер зіпсовано – відновити його буде дуже важко.

Фото опублікувало тюнінг-ательє DreamWraps в Facebook, куди власник машини звернувся з проханням врятувати зовнішність транспортного засобу.

Власник зіпсував кузов своєї машини.
Фото: Facebook DreamWraps

Свого часу кузов Audi A5 покрили так званою рідкою гумою, яка є альтернативним інструментом стайлінгу і наноситься прямо на заводське лакофарбове покриття. Власник вирішив повернути своїй машині первозданний вигляд і позбутися покриття.

Audi A5 тепер виглядає дуже сумно.
Фото: Facebook DreamWraps

Для цього він використав розчинник для фарби, який наніс на авто і накрив його брезентом на кілька днів. Коли автомобіліст перевірив результат "відмокання", нещасна Audi залишилася навіть без заводської фарби, а кузов виглядав так, немов машина згоріла.

Навіть деякі кузовні елементи постраждали під дією розчинника.
Фото: Facebook DreamWraps

Після цього горе-умілець наніс ще один шар рідкої гуми, щоб врятувати ситуацію. Але він не закріпився, тому довелося звернутися за допомогою до фахівців. Результат поки невідомий – майстри ще працюють над проєктом.

Раніше OBOZREVATEL показував неймовірне загоряння потужної Audi, у якої відмовили гальма прямо під час вуличних перегонів.

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