Власник 5 однакових Mercedes розповів, у скільки йому обходиться обслуговування авто

Обслуговування п'яти суперкарів Mercedes-Benz SLR McLaren обходиться щорічно власникові у 25 000 доларів. До того ж, раз на два роки на підтримку машин в хорошому стані йде ще додатково 40 000 доларів.

Про такі витрати на унікальні "Мерседеси" розповів їх власник, американський відеоблогер і мільйонер Менні Хошбін. Як випливає з відео, опублікованого на YouTube-каналі Manny Khoshbin, Mercedes-Benz SLR McLarenя є тим автомобілем, якому необхідний особливий сервіс. Зокрема, він повинен проходити два обслуговування протягом всього терміну служби: обслуговування A і обслуговування B. Перше – щорічне, а друге – проводиться кожні два роки. Обслуговування А коштує для однієї машини 5 000 доларів, обслуговування В – 8 000 доларів (щоб подивитися відео, доскрольте до кінця новини).

Всі п'ять Mercedes-Benz SLR McLaren обходяться своєму власникові дуже дорого - у десятки тисяч доларів Скріншот відео

Ба більше, кожні 5 років автомобілі потребують заміни свічок запалювання, а для цього необхідно зняти двигун. Вся процедура займає близько 30 годин, тому вона теж недешева – 3 тис. доларів за одне авто.

Однак планове ТО – не єдина велика стаття витрат у випадку з SLR McLaren. Б'ють по гаманцю і непередбачені поломки, причому навіть дрібні. Наприклад, в одному з п'яти суперкарів Менні Хошбіна зламалися дверні пружини. Заміна кожної з цих пружин обійшлася у 1000 доларів. На додаток, ще одному автомобілю свого часу довелося ремонтувати систему уприскування, яка зламалася через те, що машина довгий час не їздила. За цю роботу мільйонер заплатив 24 тис. доларів.

Mercedes-Benz SLR McLaren (2003 - 2009) - один з найшвидших та найпотужніших автомобілів свого часу The Drive

Нарешті, на Mercedes-Benz SLR McLaren вкрай небажано потрапляти в ДТП – за словами Менні, заміна карбонового капота у одного такого суперкара коштує колосальні 75 000 доларів.

До речі, крім "Мерседесів", у колекції Хошбіна також є кілька Bugatti, McLaren P1 і Pagani. SLR McLaren він не бажає продавати, оскільки розглядає їх як інвестиції в майбутнє – згодом блогер має намір продати кожну машину як мінімум за 1 млн доларів.

Відзначимо, що Mercedes-Benz SLR McLaren випускався з 2003 по 2009 роки, всього було випущено 1 400 таких авто. Суперкар оснащувався 5,4-літровий турбомотором V8 на 625 к.с. і 780 Нм, позначку у 100 км/год він долав на 3,4 сек, а максимальна швидкість складала 334 км/год.

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