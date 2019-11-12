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12 листопада • оновлено в 12:50
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Водійське посвідчення вкрадено або втрачено: вихід є

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У МВС розповіли, як діяти в разі втрати або пошкодження водійських прав.

Про це повідомляє Головний сервісний центр МВС на свій сторінці в Facebook. Якщо ви втратили, зіпсували водійські права або у вас їх вкрали, не турбуйтеся. В цьому випадку вам необхідно звернутися в найближчий сервісний центр МВС.

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Порядок відновлення втрачених водійських прав

Порядок відновлення втрачених водійських прав

hsc.gov.ua

З собою необхідно мати:

  • паспорт;

  • ідентифікаційний код;

  • медичну довідку 083 / о;

  • пошкоджене посвідчення водія (у разі пошкодження);

  • довідку з поліції (в разі крадіжки).

Адміністратори сервісного центру перевірять дані і видадуть вам нові водійські права.

Як писав раніше OBOZREVATEL, в Україні змінилися правила отримання водійських прав.

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Автоновини України Новини автосвіту
Місце
Україна
Теги
авто Міністерство внутрішніх справ України новини
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