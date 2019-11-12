Водійське посвідчення вкрадено або втрачено: вихід є

У МВС розповіли, як діяти в разі втрати або пошкодження водійських прав.
Про це повідомляє Головний сервісний центр МВС на свій сторінці в Facebook. Якщо ви втратили, зіпсували водійські права або у вас їх вкрали, не турбуйтеся. В цьому випадку вам необхідно звернутися в найближчий сервісний центр МВС.
Порядок відновлення втрачених водійських прав
hsc.gov.ua
З собою необхідно мати:
паспорт;
ідентифікаційний код;
медичну довідку 083 / о;
пошкоджене посвідчення водія (у разі пошкодження);
довідку з поліції (в разі крадіжки).
Адміністратори сервісного центру перевірять дані і видадуть вам нові водійські права.
Як писав раніше OBOZREVATEL, в Україні змінилися правила отримання водійських прав.
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