Вкрай невдалий обгін евакуатора потрапив на відео

У мережі з'явилося відео досить невдалого обгону автомобіля. Audi A3 намагалася об'їхати по сусідній смузі евакуатор, однак зачепилася за вантажівку і кілька разів перекинулася.

Незвичайний інцидент трапився у Великій Британії. Як видно в ролику, що було опубліковано на YouTube, швидкість легковика була невеликою, однак сам контакт "Ауді" з евакуатором теж не можна назвати сильним. Тим не менш, цього вистачило для того, щоб A3 злетіла в повітря і півдесятка разів перекрутилася (щоб подивитися відео, доскрольте новину до кінця).

Audi кілька разів перекинулася через невдалий обгін Скриншот відео

Причиною ДТП, вочевидь, стало недотримання інтервалу під час обгону та неправильне оцінювання габаритів.

У коментарях до ролика один із користувачів зазначив, що водія цієї "Ауді" неодноразово "ловили" на небезпечному водінні, зокрема – під час виконання обгонів.

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