Вкрай невдалий обгін евакуатора потрапив на відео

У мережі з'явилося відео досить невдалого обгону автомобіля. Audi A3 намагалася об'їхати по сусідній смузі евакуатор, однак зачепилася за вантажівку і кілька разів перекинулася.

Незвичайний інцидент трапився у Великій Британії. Як видно в ролику, що було опубліковано на YouTube, швидкість легковика була невеликою, однак сам контакт "Ауді" з евакуатором теж не можна назвати сильним. Тим не менш, цього вистачило для того, щоб A3 злетіла в повітря і півдесятка разів перекрутилася (щоб подивитися відео, доскрольте новину до кінця).

Причиною ДТП, вочевидь, стало недотримання інтервалу під час обгону та неправильне оцінювання габаритів.

У коментарях до ролика один із користувачів зазначив, що водія цієї "Ауді" неодноразово "ловили" на небезпечному водінні, зокрема – під час виконання обгонів.

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