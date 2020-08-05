Що станеться з авто, якщо ввімкнути задню передачу на 100 км/год. Відео

Голландський механік, автор YouTube-проекту MasterMilo, провів божевільний експеримент. Він вирішив з'ясувати, що відбувається з авто, коли включаєш задню передачу на швидкості 100 км/год. Та й взагалі, чим це загрожує.

Для цього він взяв старий Opel Astra 1990-х років, який вже підлягав списанню, після чого відправився за місто на грунтову дорогу, де й здійснив свій задум. І ось що він з'ясував.

Експериментатор зі своїм Опелем. Скріншот відео

По-перше, вмикати задню передачу при русі вперед можна, але тільки до певної швидкості. На великих же швидкостях коробка просто відмовляється виконувати абсурдну команду.

По-друге, коли все ж включення задньої передачі можливо, автомобіль починає гальмувати, пробуксовувати і зупинятися.

В обох випадках відбувається значне пошкодження вузла, що, в свою чергу, загрожує виходом з ладу коробки в цілому, тому повторювати подібне на своєму авто водіям не рекомендується.

Раніше OBOZREVATEL розповідав про те, скільки автомобіль може проїхати "на лампочці".