Визначено найпопулярніші кольори серед українських автолюбителів

За минулий рік в Україні було зареєстровано близько 440 тисяч легкових автомобілів, велика частина яких були сірого кольору.

Про це повідомляє Асоціації "Укравтопром". Отже, за підсумками 2020 року, в Україні ввезли 353,4 тисяч держаних іномарок. Серед них домінуючим виявився сірий колір. За оцінкою аналітиків, в різні відтінки сірого були пофарбовані 38% ввезених авто, а лідером став Renault Megane.

Серед 85,5 тисяч покупців, які вважали за краще придбати новий автомобіль, з усієї палітри кольорів сірий вибрали близько 26% покупців.Найбільш численним із них став кросовер Toyota RAV4.

З усього різноманіття кольорової палітри, українські автолюбителі воліють сірий, чорний або білий кольори newspressuk.com

Серед нових легкових автомобілів найбільш ходовим кольором став білий. Кожен третій новий автомобіль, який отримав українські номери в 2020 році, був пофарбований у цей колір. Частіше за інших у "білому одязі" вибирали кросовер Renault Duster. Серед старих іномарок білі машини зайняли третє місце з результатом 14%. А найбільш найбільшу кількість симпатій українців у цьому кольорі завоював Volkswagen Passat.

Близько 25% ввезених б/у іномарок були чорними. Тут найбільша кількість реєстрацій у Volkswagen Passat. Чорний вибрали й 15% покупців нових машин, а найбільш затребуваним він був для позашляховика Toyota Land Cruiser Prado.

На четвертому місці як у сегменті нових (9%), так і старих (12%) іномарок – синій колір. У першому випадку у лідери вийшов Kia Sportage, а серед машин б/у – VW Golf.

П'яте місце переваг українських автолюбителів розділили між собою червоний та коричневий кольори. Перший домінував у сегменті старих машин (6%), а найчастіше у такому кольорі вибирали Renault Megane. Коричневий вважали за краще 7% покупців нових авто, а найбільшою популярністю у цьому кольорі користувався Renault Duster.

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