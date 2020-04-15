Вижив через 20 років: давно викрадений Land Cruiser раптово знайшовся

Стас Сіділєв Новини 16:53, 15.04.2020

Свого часу Toyota Land Cruiser 100 був настільки популярний, що деякі власники втрачали свої машини через злодіїв. Один з таких автомобілів вкрали близько 20 років тому.

Тепер автомобіль знайшли. Через 18 років, якщо бути точними. Ідентифікувати знахідку вдалося в ході постановки машини на облік, під час звірки VIN-номера.

Викрадений Land Cruiser знайшли через 20 років
drom.ru

Поліція знайшла позашляховик в Іркутській області РФ, хоча вкрали машину дуже давно в Москві. Крім Тойота Ленд Крузер також вдалося знайти Lexus LX і GS, при цьому останній – в кількості двох штук, і Тойота Королла.

В Росії знайшли кілька вкрадених автомобілів
drom.ru

Решта машин були вкрадені в період 2009-2010 рр. Але Toyota LC100 викрали якраз у "відгомони" дев'яностих, коли чорні великі позашляховики привертали багато уваги. Цікаво, що через таку кількість часу автомобіль непогано зберігся і знаходиться в робочому стані.

В Росії знайшли кілька вкрадених автомобілів
drom.ru
В Росії знайшли кілька вкрадених автомобілів
drom.ru
В Росії знайшли кілька вкрадених автомобілів
drom.ru

Нагадаємо, як розповідав OBOZREVATEL, найбільший позашляховик Тойота піддали незвичайній модифікації та перетворили його на Mercedes.

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