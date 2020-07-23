Витрата пального: наскільки обманюють бортові комп'ютери авто

Німецький автомобільний клуб ADAC перевірив різницю між середньою витратою пального автомобіля за даними бортового комп'ютера і реальною витратою палива. Як з'ясувалося, та витрата, яку показують електронні системи, часто невірна – тільки близько третини всіх моделей видають точні значення. Але у яких авто найбільші відхилення?

Загалом в тесті ADAC брало участь 80 моделей автомобілів з різними типами силових установок (бензин, дизель, електро та газ). При цьому всі автомобілі брали участь у випробуванні з абсолютно однаковими дорожніми та навіть погодними умовами (це є обов'язковою умовою для проведення порівняльного аналізу).

Що в підсумку? За даними ADAC, є кілька машин, у яких реальна витрата і витрата за даними борт-комп'ютера повністю сходяться: Це Kia Xceed 1.4 T-GDI, Mercedes B 250e, Mercedes A 200d, Opel Corsa 1.2 DI Turbo, Range Rover Evoque D150 і VW Polo GTI. Водночас у 19 протестованих авто відхилення знаходиться в межах допустимої норми, інші ж автомобілі показали досить помітний "розкид".

ADAC вважає, що відхилення борт-компьютера більш ніж на 5% (вгору або вниз) є неприйнятним показником, а ось відхилення до 2% – допустиме значення. Відхилення менше 2% дорівнює в середньому 0,1 л пального, а відхилення до 5% – близько 0,3 л.

Цікаво, що більшість бортових комп'ютерів в автомобілях обманюють на користь водія і показують більше, ніж автомобіль "їсть" реально. Яскравий тому приклад – дизельний Audi Q2 35 TDI quattro; після тесту його комп'ютер показував середню витрату 6,6 літрів на 100 кілометрів, але фактично автомобіль споживав на 0,8 літра менше. Таке значення відповідає відхиленню в 13,8%. А ось серед бензинових моделей відзначився BMW X5 xDrive 45e: його бортовий комп'ютер відхилився в даних на цілий літр пального, що еквівалентно різниці у 9,4%.

Нижче ви можете наочно побачити, скільки машина споживає палива за даними бортового комп'ютера (1 колонка), фактично (2 колонка) і який відсоток відхилення (3 колонка): Тут представлено кілька прикладів, з повним же списком можна ознайомитися на сайті ADAC.

Бензинові авто. Фото: adac.de

Дизельні авто. Фото: adac.de

Електромобілі. Фото: adac.de

Раніше OBOZREVATEL писав про те, що німці показали, в якому стані продають авто за 200-700 євро.