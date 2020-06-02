Вишенька на торті: Porsche випустив ретро-версію 911 Targa 4S

Компанія Porsche презентувала спеціальну версію 911 Targa 4S Heritage Design Edition.

Новинка стане першою в серії з чотирьох 911 Targa 4S колекції Heritage Design, присвячених історичним моделям 50-х і 60-х років минулого століття.

Porsche 911 Targa 4S Heritage Design Edition porsche.com

Porsche 911 Targa 4S Heritage Design Edition – перший в серії з чотирьох "ретро" моделей porsche.com

Зовні автомобіль пофарбували в ексклюзивний колір Cherry Metallic, прикрасили контрастним золотистим декором і білими аплікаціями, а ззаду з'явилася спеціальна емблема Porsche Heritage.

Porsche 911 Targa 4S Heritage Design Edition porsche.com

Вентиляційну решітку прикрасила велика емблема Porsche Heritage porsche.com

"Олдскульний" стиль реалізований в дизайні рульового колеса, підголівників і брелока для ключа. Класичні логотипи прикрашають 20- ії 21-дюймові колісні диски, а гальмівні супорти пофарбовані в чорний колір.

Салон 911 Targa 4S Heritage Design Edition отримав двобарвне забарвлення porsche.com

Інтер'єр виконаний в двокольорового гамі в стилі Porsche 356. Дах оздоблен шкірою і мікрофіброю, а також має декоративну плакетку з порядковим номером примірника. Прилади мають зелене підсвічування.

Porsche 911 Targa 4S Heritage Design Edition porsche.com

Porsche 911 Targa 4S Heritage Design Edition porsche.com

Новинка побудована на базі нового Porsche 911 Targa 4S. В результаті в його арсеналі є 3-літровий мотор з двома турбінами, який розвиває потужність 450 к.с. (330 кВт) і момент 528 Нм. У парі з ним працює 8-ступінчаста коробка передач з подвійним зчепленням і повноприводна трансмісія. На розгін до "сотні" новинці потрібно 3,4 секунди, а максимальна швидкість досягає 302 км/год. Для тонких цінителів пропонується можливість замовити замість "робота" 7-ступінчасту "механіку".

Спецверсія підготовлена підрозділом Porsche Exclusive Manufaktur, а виробництво буде обмежено всього 992 екземплярами. Вартість в США складе $ 180600 без податків. А заплативши ще $14 тисяч власник новенького "Порше" в стилі "ретро" може стати володарем стильного хронографа 911 Targa 4S Heritage Design Edition. Причому, ремінець виконаний з тієї ж шкіри, що і оббивка салону авто...

Хронограф 911 Targa 4S Heritage Design Edition буде доступний виключно для власників новинки porsche.com

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