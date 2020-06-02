Вишенька на торті: Porsche випустив ретро-версію 911 Targa 4S
Компанія Porsche презентувала спеціальну версію 911 Targa 4S Heritage Design Edition.
Новинка стане першою в серії з чотирьох 911 Targa 4S колекції Heritage Design, присвячених історичним моделям 50-х і 60-х років минулого століття.
Зовні автомобіль пофарбували в ексклюзивний колір Cherry Metallic, прикрасили контрастним золотистим декором і білими аплікаціями, а ззаду з'явилася спеціальна емблема Porsche Heritage.
"Олдскульний" стиль реалізований в дизайні рульового колеса, підголівників і брелока для ключа. Класичні логотипи прикрашають 20- ії 21-дюймові колісні диски, а гальмівні супорти пофарбовані в чорний колір.
Інтер'єр виконаний в двокольорового гамі в стилі Porsche 356. Дах оздоблен шкірою і мікрофіброю, а також має декоративну плакетку з порядковим номером примірника. Прилади мають зелене підсвічування.
Новинка побудована на базі нового Porsche 911 Targa 4S. В результаті в його арсеналі є 3-літровий мотор з двома турбінами, який розвиває потужність 450 к.с. (330 кВт) і момент 528 Нм. У парі з ним працює 8-ступінчаста коробка передач з подвійним зчепленням і повноприводна трансмісія. На розгін до "сотні" новинці потрібно 3,4 секунди, а максимальна швидкість досягає 302 км/год. Для тонких цінителів пропонується можливість замовити замість "робота" 7-ступінчасту "механіку".
Спецверсія підготовлена підрозділом Porsche Exclusive Manufaktur, а виробництво буде обмежено всього 992 екземплярами. Вартість в США складе $ 180600 без податків. А заплативши ще $14 тисяч власник новенького "Порше" в стилі "ретро" може стати володарем стильного хронографа 911 Targa 4S Heritage Design Edition. Причому, ремінець виконаний з тієї ж шкіри, що і оббивка салону авто...
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