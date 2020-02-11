Виробництво авто в Україні здивувало показниками

Виробництво автомобілів в Україні скоротилося на 5% за підсумками січня минулого року.

За попередніми даними Асоціації "Укравтопром", у січні в Україні було виготовлено 849 одиниць автомобільної техніки. Незважаючи на рекордні продажі нових автомобілів, зростання реєстрацій старих іномарок, а також активне збільшення чисельності електромобілів і гібридів, українські заводи в січні виробили на 5% менше машин, ніж у січні 2019 року.

Збірка легкових автомобілів на заводі компанії "Єврокар" склала 787 примірників (-5%). Виробництво автобусів чотирьох вітчизняних підприємств знизилося на 10% – до 54 шт. Найкращі результати показав "Черкаський автобус", який відправив покупцям 30 новеньких машин. На заводі в місті Часів Яр, Донецької області випустили 13 автобусів "Рута", "Чернігівський автозавод" зробив 10 автобусів, а ще один автобус був виготовлений у Запоріжжі.

Міський малий автобус А092Н6 виробництва компанії "Черкаський автобус" isuzu.com.ua

Про виробництво комерційних автомобілів минулого місяця відзвітував тільки "Черкаський автобус", який виготовив 8 вантажних машин на шасі Isuzu.

Як повідомляв раніше OBOZREVATEL, в Україні ввели в дію нові дорожні знаки.

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