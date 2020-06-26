Виробників авто зобов'язали встановлювати в машини алкотестери

Європейський Союз затвердив радикальний план підвищення безпеки на дорогах. Він містить великий список нововведень, і, мабуть, найцікавішим пунктом є обов'язкове оснащення автомобілів алкотестером.

Як пише inews.co.uk, алкотестерами повинні будуть бути обладнані всі нові машини починаючи з 2022 року. А до 2024 року такий пристрій повинен з'явитися абсолютно у всіх автомобілях.

Основна мета алкотестера – не дати можливість водієві, який випив, завести автомобіль. Перед початком руху автомобіліст буде зобов'язаний "подути в трубочку", і якщо тестер покаже позитивний результат на наявність алкоголю, двигун машини просто не запуститься.

Крім цього, у рамках плану підвищення безпеки ДД автомобілі будуть зобов'язані мати:

систему автогальмування

інтелектуальну систему контролю швидкості

функцію виявлення втоми

автоматичне включення всіх чотирьох покажчиків повороту при різкому гальмуванні

систему попередження при русі заднім ходом

систему утримання в смузі руху

"чорний ящик"

точний датчик тиску в шинах

поліпшені підголовники

Вважається, що завдяки цим заходам до 2038 року кількість загиблих при ДТП скоротиться на 25 000, а травмованих – на 140 000. Експертні органи Європейського Союзу відзначають, що в 90% нещасних випадків на дорозі винен людський фактор.

Раніше OBOZREVATEL писав про те, що в Україні водії продовжують "обманювати" систему автофіксації порушень ПДР.