Виробників авто зобов'язали встановлювати в машини алкотестери
Європейський Союз затвердив радикальний план підвищення безпеки на дорогах. Він містить великий список нововведень, і, мабуть, найцікавішим пунктом є обов'язкове оснащення автомобілів алкотестером.
Як пише inews.co.uk, алкотестерами повинні будуть бути обладнані всі нові машини починаючи з 2022 року. А до 2024 року такий пристрій повинен з'явитися абсолютно у всіх автомобілях.
Основна мета алкотестера – не дати можливість водієві, який випив, завести автомобіль. Перед початком руху автомобіліст буде зобов'язаний "подути в трубочку", і якщо тестер покаже позитивний результат на наявність алкоголю, двигун машини просто не запуститься.
Крім цього, у рамках плану підвищення безпеки ДД автомобілі будуть зобов'язані мати:
систему автогальмування
інтелектуальну систему контролю швидкості
функцію виявлення втоми
автоматичне включення всіх чотирьох покажчиків повороту при різкому гальмуванні
систему попередження при русі заднім ходом
систему утримання в смузі руху
"чорний ящик"
точний датчик тиску в шинах
поліпшені підголовники
Вважається, що завдяки цим заходам до 2038 року кількість загиблих при ДТП скоротиться на 25 000, а травмованих – на 140 000. Експертні органи Європейського Союзу відзначають, що в 90% нещасних випадків на дорозі винен людський фактор.
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