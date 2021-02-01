Виробник шин випустив "позашляхові двірники"

Відома американська компанія BFGoodrich, яка знаменита своїми шинами для позашляховиків, презентувала оригінальні склоочисники для суворої зими.

Про це повідомляється на сайті виробника. Нові щітки створені спеціально для зимової експлуатації, коли навантаження на "двірники" збільшується.

Нові щітки створені спеціально для зимової експлуатації offroadwipers.com

Під час розроблення новинки конструктори надихалися малюнком протектора шини BFGoodrich All-Terrain T/A KO2. Щітки призначені для використання на позашляховиках та всюдиходах, а їхня особливо міцна конструкція використовує технологію Scrub-X Extreme Weather Performance. Нові щітки більш ефективно очищають стекла від налиплого снігу та бруду.

Під час розроблення новинки конструктори надихалися малюнком протектора шини BFGoodrich All-Terrain T/A KO2 bfgoodrichtires.com

Для поліпшення роботи щітки отримали водовідштовхувальне покриття, яке не дозволить утворюватися кризі. Спеціальна конструкція каркаса X-Flex покликана забезпечити максимально щільне прилягання лез до вітрового скла. А фірмове кріплення Secure-X – забезпечити швидку та легку установку щіток. "Позашляхові" щітки оцінили у $80 за комплект для лобового скла. Новинка вже з'явилася у продажу.

Раніше OBOZREVATEL розповідав, чому важливо міняти задній "двірник", а також що потрібно робити в умовах обмеженої видимості.