Виробник шасі для автобусів "Богдан" випустив суперника Toyota Prado

В Японії представили новий кросовер, який кине виклик Toyota Land Cruiser Prado і Mitsubishi Pajero Sport. Його випустила марка Isuzu – в Україні цей бренд добре відомий як постачальник шасі для вітчизняних міських автобусів "Богдан" і "Отаман".

Новим кросовером є Isuzu MU-X третього покоління. Однак якщо дві попередні генерації цієї моделі являли собою лише косметично перероблену версію американського Chevrolet TrailBlazer, то в цьому випадку йдеться про повністю оригінальну розробку Isuzu, пише AutoWeek.

Isuzu MU-X 2021 AutoWeek

В основі нового SUV лежить рамна платформа від пікапа D-Max. Крім того, від останнього Isuzu MU-X частково успадкував дизайн – схожість є як зовні, так і всередині.

Isuzu MU-X 2021 AutoWeek

Габарити моделі становлять 4850 х 1870 х 1875 мм, розмір колісної бази – 2855 мм. Дорожній просвіт дорівнює 235 мм. Салон у Isuzu MU-X трирядний, тобто новинка розрахована 7 осіб.

Isuzu MU-X 2021 AutoWeek

Isuzu MU-X 2021 AutoWeek

У лінійку двигунів увійшли два дизелі з наддувом – 1,9-літровий на 150 сил і 3,0-літровий потужністю 190 к.с. На вибір запропоновано версії на "механіці" і "автоматі", а також із заднім або повним приводом.

Isuzu MU-X 2021 AutoWeek

У топову комплектацію Isuzu MU-X входить світлодіодна оптика, система автоматичного гальмування, контроль дотримання рядності та ін.

Продаж новинки почнеться наступного року.

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