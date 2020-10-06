VinFast презентував люксовий SUV у В'єтнамі

В'єтнамський стартап VinFast провів офіційну презентацію свого нового люксового SUV President.

Про це повідомляє прес-служба виробника. Новинка буде виготовлена лімітованим тиражем 500 примірників.

VinFast President. фото: vinfast.vn

Дизайн VinFast President розробляло відоме італійське ательє Pininfarina, а основою для натхнення послужив добре відомий кросовер BMW X7. Серед цікавих особливостей новинки: вузькі світлодіодні фари, V-образне облицювання радіатора і рельєфний капот. Ззаду звертають на себе увагу оригінальні ліхтарі, тонка світлодіодна стрічка, яка їх об'єднує, а також дифузор з квартетом хромованих патрубків вихлопної системи.

VinFast President. фото: vinfast.vn

Для новинки будуть доступні 18 кольорів екстер'єру з контрастним декором сріблястого, золотистого або мідного відтінків, який буде використовуватися на дверях, порогах, рейлінга і колісних дисках.

VinFast President. фото: vinfast.vn

Pininfarina також розробила для моделі President оригінальний салон, багато оздоблений шкірою "Наппа" і деревом цінних порід. До послуг водія і його супутників – 7-дюймова цифрова приладова панель, інформаційно-розважальна система з сенсорним 12,3-дюймовим дисплеєм і преміальна аудіосистема з 13 динаміками.

VinFast President. фото: vinfast.vn

Під капотом новинки розташований 6,2-літровий бензиновий V8 концерну General Motors. Він розвиває 420 к.с. і 624 Нм крутного моменту. Реалізувати потенціал цього мотора допоможе 8-ступінчастий "автомат" і система постійного повного приводу. За даними виробника, President здатний розганятися до першої "сотні" за 6,8 секунди, а максимальна швидкість досягає 300 км/год.

VinFast President. фото: vinfast.vn

Покупцям перших 100 позашляховиків буде запропонована спеціальна ціна – 3,8 млн донг, що еквівалентно $163335. Решта 400 примірників будуть продаватися за ціною $197720.

Як повідомляв раніше OBOZREVATEL, компанія VinFast має намір представити на американському ринку електромобіль власної розробки.