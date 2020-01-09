Він уже близько: новий кросовер Toyota кине виклик Nissan Juke

Компанія Toyota поповнить свою лінійку ще одним кросовером. Йдеться про модель малого сегмента B-SUV, яка кине виклик бестселерам на кшталт Nissan Juke та Renault Captur.

Як розповів виданню Auto Express віце-президент європейського відділення Toyota Метт Харрісон, новинка дебютує зовсім скоро. Її прем'єра очікується у другій половині поточного року, а старт продажу – в першому кварталі 2021-го. При цьому топ-менеджер підкреслив, що прийдешній позашляховик буде позиціонуватися як крос-хетч (а-ля Renault Sandero Stepway), а коштувати він буде менше, ніж C-HR.

Toyota C-HR web.motormagazine.co.jp

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Новий кросовер Тойота розділить шасі з маленьким хетчбеком Toyota Yarais. Тобто, в його основу ляже платформа GA-B - найменша версія архітектури TNGA. Така платформа відрізняється гнучкістю компонування: вона дозволяє встановлювати спереду підвіску Макферсон, а ззаду торсионную балку або багаторичажну підвіску (остання дозволяє випускати повнопривідні версії моделі). Довжина автомобіля складе трохи більше 4 метрів.

Toyota Yaris web.motormagazine.co.jp

Платформа GA-B web.motormagazine.co.jp

Платформа GA-B web.motormagazine.co.jp

Крім архітектури. новий B-SUV від Toyota успадкує від Yaris ще ряд компонентів, вузлів та агрегатів: лінійку двигунів (в якій, серед іншого, є гібридна силова установка), мультимедіа з 10-дюймовим екраном, а також стилістику оформлення салону.

Передбачуваний зовнішній вигляд нового кроссовера utoexpress.co.uk

Передбачуваний зовнішній вигляд нового кроссовера utoexpress.co.uk

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