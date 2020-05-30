Викинула авто за відсутності хлопця: унікальна історія з мережі

Користувач Reddit поділився дійсно унікальною історією. Старий Chevrolet Impala 1967 року, що хлопець реставрував, виявився на звалищі, куди машину викинула його дівчина.

Це сталося в момент відсутності хлопця в робочій поїздці. Дівчина скористалася цим і викликала співробітників місцевого смітника, щоб ті забрали машину як непотрібний мотлох. Але у цієї розповіді є передісторія.

Ентузіаст купив чотиридверний седан Шевроле Імпала 1967 року близько року тому. Автомобіль був в не дуже доброму стані, але це хлопця не збентежило, адже він сам вирішив займатися реставрацією машини. Правильний підхід для справжнього фаната.

Chevrolet Impala 1967 виявилася справжньою жертвою reddit.com

Надалі до автомобіля додався будинок з великим гаражем на два паркувальних місця. Дуже своєчасно, адже тепер можна було з комфортом розташуватися в процесі реставрації поруч з усіма деталями, які автомобіліст придбав для ремонту. Їх загальна сума, до речі, перевищила $11 000. Всі ці запчастини зайняли місце для іншої машини.

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Це не сподобалося супутниці героя незвичайної історії, адже їй доводилося залишати свою машину на вулиці. Мабуть, пара неодноразово обговорювала це питання, але ніхто не хотів поступатися. В результаті дівчина скористалася відсутністю свого хлопця і позбулася старого Chevrolet разом з усіма деталями.

Машину в результаті знайшли, адже до ситуації залучили поліцію. Також хлопець подав до суду на свою тепер уже колишню дівчину.

Нагадаємо, раніше OBOZREVATEL повідомляв про нову модель Chevrolet, яка отримала гібридну силову установку і буде змагатися з Skoda Octavia.