Військовий не зміг викрасти Mercedes таксиста через коробку передач

Курйозний випадок стався у Німеччині. До міжнародного аеропорту Мюнхена військовослужбовець армії США захотів викрасти Mercedes у таксиста, проте його планам завадила коробка перемикання передач автомобіля.

Даний інцидент насакрісь просякнутий дивними речами. Сайт Stars and Stripes пише, що незрозуміло, чим взагалі керувався 19-річний американець, коли хотів викрасти автомобіль і взагалі навіщо йому це було потрібно. Солдат Другого кавалерійського полку США збирався сісти на літак і відправитися додому, але замість очікування свого рейсу він чогось вирішив піти на злочин.

Як би там не було, але військовослужбовець все ж проник в автомобіль, причому його власник знаходився поруч – в цей час таксист стояв у машини і видивлявся клієнтів. Чоловік сів за кермо машини, завів двигун, але рушити не зміг: завадила коробка передач. За однією версією, викрадач не зміг розібратися у маркуванні перемикання передач, за іншою – на ній були стерті написи (що, в принципі, можливо, якщо врахувати, що йдеться про автомобіль таксі). До того ж, завадив і водій машини – він встиг зреагувати і застрибнути в салон на пасажирське сидіння, і все ж якимось дивом горе-солдату вдалося рушити, хоча в салоні вже кипіла боротьба.

Втім, поїздка не була довгою – через кілька метрів Мерседес кольору "слонова кістка" вилетів за межі дороги і застряг на стовпчиках. Пізніше на місце НП прибули правоохоронці та передали викрадача військовим поліцейським. Тепер їм займеться суд Мюнхена.

За попередніми оцінками, дивний вчинок військового обернувся збитком у розмірі $12 000.

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