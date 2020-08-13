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Військовий не зміг викрасти Mercedes таксиста через коробку передач

Віталій Сазонов
Віталій Сазонов
Новини
1,7 т.
Військовий не зміг викрасти Mercedes таксиста через коробку передач

Військовий не зміг викрасти Mercedes таксиста через коробку передач. Фото: stripes.com

Курйозний випадок стався у Німеччині. До міжнародного аеропорту Мюнхена військовослужбовець армії США захотів викрасти Mercedes у таксиста, проте його планам завадила коробка перемикання передач автомобіля.

Даний інцидент насакрісь просякнутий дивними речами. Сайт Stars and Stripes пише, що незрозуміло, чим взагалі керувався 19-річний американець, коли хотів викрасти автомобіль і взагалі навіщо йому це було потрібно. Солдат Другого кавалерійського полку США збирався сісти на літак і відправитися додому, але замість очікування свого рейсу він чогось вирішив піти на злочин.

Як би там не було, але військовослужбовець все ж проник в автомобіль, причому його власник знаходився поруч – в цей час таксист стояв у машини і видивлявся клієнтів. Чоловік сів за кермо машини, завів двигун, але рушити не зміг: завадила коробка передач. За однією версією, викрадач не зміг розібратися у маркуванні перемикання передач, за іншою – на ній були стерті написи (що, в принципі, можливо, якщо врахувати, що йдеться про автомобіль таксі). До того ж, завадив і водій машини – він встиг зреагувати і застрибнути в салон на пасажирське сидіння, і все ж якимось дивом горе-солдату вдалося рушити, хоча в салоні вже кипіла боротьба.

Втім, поїздка не була довгою – через кілька метрів Мерседес кольору "слонова кістка" вилетів за межі дороги і застряг на стовпчиках. Пізніше на місце НП прибули правоохоронці та передали викрадача військовим поліцейським. Тепер їм займеться суд Мюнхена.

За попередніми оцінками, дивний вчинок військового обернувся збитком у розмірі $12 000.

Раніше OBOZREVATEL писав про те, що на дорогах Києва зняли дивний "биток" BMW.

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