Виглядає загрозливо: BMW X7 зробили ще крутішим

Новий кросовер BMW X7 отримав набір ефектного стайлинга від компанії Lumma Design. Кузов піддали серйозній модернізації.
Як повідомляє OBOZREVATEL, тюнінг-кіт назвали CLR X7. Набір доопрацювань включає в себе новий передній і задній бампери, інші накладки на пороги і великі колісні диски.
BMW X7
lumma-design.com
Крім того, кузов був розширений на 10 см за рахунок нових колісних арок з повітрозабірниками (можливо, декоративними). Завершують ансамбль пофарбовані в чорний матовий колір деталі і декоративні елементи з карбону.
BMW X7
lumma-design.com
Ззаду також видно нові патрубки вихлопної системи і пара акуратних спойлерів. Останні, згідно до заяви компанії, дійсно допомагають знизити підйомну силу над задньою віссю.
BMW X7
lumma-design.com
У Lumma Design також розповіли про спеціальним чином оброблений інтер'єр, який зробить конкретний " БМВ Х7" дійсно особливим автомобілем. Покупці зможуть вибрати між спортивною і розкішної стилістикою салону при замовленні модифікацій свого кросовера.
BMW X7
lumma-design.com
Як розповідав OBOZREVATEL, новітня модель BMW побувала в Києві, де для автомобіля записали рекламний ролик світового рівня.
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