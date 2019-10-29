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29 жовтня • оновлено в 15:41
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Виглядає загрозливо: BMW X7 зробили ще крутішим

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Новий кросовер BMW X7 отримав набір ефектного стайлинга від компанії Lumma Design. Кузов піддали серйозній модернізації.

Як повідомляє OBOZREVATEL, тюнінг-кіт назвали CLR X7. Набір доопрацювань включає в себе новий передній і задній бампери, інші накладки на пороги і великі колісні диски.

BMW X7

BMW X7

lumma-design.com

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Крім того, кузов був розширений на 10 см за рахунок нових колісних арок з повітрозабірниками (можливо, декоративними). Завершують ансамбль пофарбовані в чорний матовий колір деталі і декоративні елементи з карбону.

BMW X7

BMW X7

lumma-design.com

Ззаду також видно нові патрубки вихлопної системи і пара акуратних спойлерів. Останні, згідно до заяви компанії, дійсно допомагають знизити підйомну силу над задньою віссю.

BMW X7

BMW X7

lumma-design.com

У Lumma Design також розповіли про спеціальним чином оброблений інтер'єр, який зробить конкретний " БМВ Х7" дійсно особливим автомобілем. Покупці зможуть вибрати між спортивною і розкішної стилістикою салону при замовленні модифікацій свого кросовера.

BMW X7

BMW X7

lumma-design.com

Як розповідав OBOZREVATEL, новітня модель BMW побувала в Києві, де для автомобіля записали рекламний ролик світового рівня.

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Тема
Новини автосвіту
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авто BMW новини
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