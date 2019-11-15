Відро із цвяхами: АвтоВАЗ перестане контролювати якість своїх авто

Автомобілі Лада, що випускаються АвтоВАЗом, тепер не піддаватимуться ключовий перевірці на заводі – йдеться про тестові заїзди після складання машин.

Як з'ясував OBOZREVATEL, російський автовиробник перебуває у глибокій кризі. Керівництво компанії постійно шукає нові шляхи скорочення витрат. Цього разу вирішено заощадити на якості та безпеці.

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Річ у тім, що менеджмент Lada у скрутній фінансовій ситуації вважає недоречними витрати на паливо під час перевірки нових машин на тестовому полігоні. Більше того, після заїздів автомобілі необхідно мити для подальшої підготовки перед відправкою дилерам.

У зв'язку з цим рішенням планують заощадити і на прибиранні заводів, куди поверталися колись брудні після дорожніх випробувань автомобілі.

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Характерно, що представники АвтоВАЗ посилаються на міжнародний досвід, аргументуючи це тим, що світові бренди давно не обкатують свої машини після виробництва. Раніше автомобілі Лада перестали піддавати розширеній перевірці на дорозі, тепер від цієї операції відмовляться зовсім.

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У керівництві вирішили замінити важливі практичні перевірки на ретельніший огляд безпосередньо на складальній лінії. Чим це обернеться для і без того невисокої якості моделей Лада – можна лише здогадуватися.

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