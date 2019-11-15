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15 листопада • оновлено в 16:13
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Відро із цвяхами: АвтоВАЗ перестане контролювати якість своїх авто

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Автомобілі Лада, що випускаються АвтоВАЗом, тепер не піддаватимуться ключовий перевірці на заводі – йдеться про тестові заїзди після складання машин.

Як з'ясував OBOZREVATEL, російський автовиробник перебуває у глибокій кризі. Керівництво компанії постійно шукає нові шляхи скорочення витрат. Цього разу вирішено заощадити на якості та безпеці.

Залишається фантазувати, що трапиться з автомобілями АвтоВАЗу після скасування контролю якості

Залишається фантазувати, що трапиться з автомобілями АвтоВАЗу після скасування контролю якості

Річ у тім, що менеджмент Lada у скрутній фінансовій ситуації вважає недоречними витрати на паливо під час перевірки нових машин на тестовому полігоні. Більше того, після заїздів автомобілі необхідно мити для подальшої підготовки перед відправкою дилерам.

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У зв'язку з цим рішенням планують заощадити і на прибиранні заводів, куди поверталися колись брудні після дорожніх випробувань автомобілі.

Лада Гранта – злегка модифікована Лада Калина, яка давно застаріла

Лада Гранта – злегка модифікована Лада Калина, яка давно застаріла

lada.ru

Характерно, що представники АвтоВАЗ посилаються на міжнародний досвід, аргументуючи це тим, що світові бренди давно не обкатують свої машини після виробництва. Раніше автомобілі Лада перестали піддавати розширеній перевірці на дорозі, тепер від цієї операції відмовляться зовсім.

Нова Лада Веста розчарувала багатьох покупців низькою якістю

Нова Лада Веста розчарувала багатьох покупців низькою якістю

lada.ru

У керівництві вирішили замінити важливі практичні перевірки на ретельніший огляд безпосередньо на складальній лінії. Чим це обернеться для і без того невисокої якості моделей Лада – можна лише здогадуватися.

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Автор
Стас Сіділєв Стас Сіділєв
Тема
Новини автосвіту
Теги
авто Лада Lada ВАЗ новини безпека
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Викентий Зееленфройндт
Викентий Зееленфройндт
по итогам восьми месяцев 2019 года реализация автомобилей АвтоВАЗа в Евросоюзе составила 3531 единицу
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Викентий Зееленфройндт
Викентий Зееленфройндт
В сентябре 2019 года в России продано 31 516 LADA (+1,1% к сентябрю 2018 года). Суммарно по итогам трех кварталов 2019 года в России продано 265 200 автомобилей LADA, что на 2,4% превышает показатели за аналогичный период 2018 года. Лидирующие позиции в сентябре 2019 года сохранили автомобили семейства LADA Granta, своих покупателей нашли 11 208 машин, что на 12,8% больше, чем в сентябре 2018 года. По итогам 9 месяцев в РФ продано 96 974 LADA Granta, рост продаж по сравнению с прошлым годом составил 38,2%. LADA Vesta заняла вторую строчку рейтинга. В сентябре реализовано 9 452 LADA Vesta (+4,4% к сентябрю 2018 года). За 9 месяцев продажи составили 83 502 автомобиля, это на 9,6% выше, чем годом ранее.
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Соколов Олег
Соколов Олег
У Украины вообще ничего нет. Никакого производства. Львовский автобус куда делся? Какие автобусы были? Загляденье. ЗАЗ где? В опе. О чём вы?
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