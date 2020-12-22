Відомий автовиробник із Південної Кореї оголосив себе банкрутом

Компанія SsangYong оголосила про своє банкрутство. Фінансові проблеми у відомого автовиробника з Південної Кореї почалися ще чотири роки тому, проте пандемія COVID-19 остаточно "добила" фірму.

Як пише Financial Times, Ssang Yong не змогла виплатити борг кредиторам у розмірі 54,4 млн доларів. Заяву про свою фінансову неспроможність автовиробник уже подав до суду Сеула.

Протягом останніх 15 кварталів компанія стабільно показувала збиток продажу, а на тлі коронавірусу бізнес "Санг Йонг" і зовсім зазнав краху. Важке становище корейців повинні були врятувати інвестиції в розмірі 423 млн доларів від материнського автовиробника Mahindra (йому належить 75 відсотків акцій Ssang Yong), проте індійська компанія перейшла в режим економії й відмовилася від надання допомоги.

Водночас рятувати SsangYong не хочуть не тільки його власники, а й уряд Південної Кореї. Раніше влада країни вклали значні кошти в місцеві заводи General Motors і Renault, проте вони себе не виправдали – замість розширення виробництва в Кореї американський концерн і французька група почали поступово скорочувати персонал. А ось місцеві постачальники запчастин для Ssang Yong отримають фінансову підтримку, заявили в міністерстві торгівлі Південної Кореї.

Остаточна доля Ssang Yong вирішиться протягом найближчих трьох місяців – за цей час компанія повинна знайти собі нового інвестора-власника або ж домовитися з кредиторами про реструктуризацію боргів.

Відзначимо, що марка Ssang Yong відома як виробник позашляхових моделей, таких як Rexton, Korando, Action і Kyron. Кілька років тому автомобілі цього виробника офіційно продавалися і в Україні, але згодом пішли з ринку.

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