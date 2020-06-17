Відмовили в KFC: McDonald's допоміг голодному відвідувачеві з конем

Чоловік на коні приїхав в KFC, але їжу довелося купувати в McDonald's

55-річний британець Ян Белл приїхав в ресторан швидкого харчування KFC на кінному возі, щоб замовити їжу у віконці для автомобілів. Йому відмовили в обслуговуванні, але в McDonald's замовлення виконали.

За інформацією Internewscast, Белл свого часу отримав травму тазу, через яку йому важко ходити пішки і керувати автомобілем. Кінний віз з улюбленим поні на ім'я Джо-Джо постійно виручає британця, який часто гуляє вулицями таким чином.

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Коли чоловік вирішив замовити їжу в KFC і під'їхав до спеціального віконця, йому відмовили в обслуговуванні. У закладі пояснили це небезпекою, на яку наражаються відвідувачі в разі появи на території кінних возів. Після цього Ян Белл вирушив у Макдональдс, де його без проблем обслужили.

Британець зізнався, що відчув себе приниженим після відмови. А в McDonald's йому ніхто навіть не поставив жодного запитання. Після того, що сталося, чоловік зацікавлений з'ясувати, як на нього відреагують у Burger King.

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