Відмотали 2 млн км у 12-річного Mercedes: ТОП-6 авто зі скрученим пробігом в Україні

Український автомобільний ринок сповнений автомобілів зі скрученим пробігом. Причому в деяких випадках перекупники відмотують просто грандіозні цифри. Втім, таких махінаторів все частіше викривають експерти.

Про це свідчить, зокрема, свіжий аналіз ринку від auto.ria. Експерти онлайн-сервісу з продажу вживаних авто вивчили базу оголошень і назвали 6 автомобілів, які продавали в третьому кварталі 2020 року з рекордно скрученим пробігом. Про рекордсменів за минулий рік можна прочитати тут.

Як випливає з нового дослідження, скручений пробіг у 800 тис. км – ще не межа, пекрупщікі можуть дивувати "скруткою" і у приголомшливі 2 млн км. Крім того, не соромляться вони втручатися і в одометри майже нових автомобілів.

Renault Megan 2011 року

Пробіг від продавця: 100 тис. км.

Перевірений пробіг: 777 тис. км (2 роки і 3 місяці тому)

Розбіжність: 677 тис. км

Ціна: $6 400 (при середній ціні по ринку $6 500).

KIA cee'd 2008 року

Пробіг від продавця: 99 тис. км

Перевірений пробіг: 846 тис. км (3 роки і 9 місяців тому)

Розбіжність: 747 тис. км

Ціна: $6 400 (при середній ціні по ринку $6 500).

Volkswagen Crafter 2007 року

Пробіг від продавця: 220 тис. км

Перевірений пробіг: 999 тис. км (5 років і 8 місяців тому)

Розбіжність: 779 тис. км

Ціна $11 000 (при середній ціні по ринку $11 800)

Volkswagen Passat 2008 року

Пробіг від продавця: 228 тис. км

Перевірений пробіг 1 466 тис. км (6 років і місяць тому)

Розбіжність: 1 184 тис. км

Ціна $7 300 (при середній ціні по ринку $8 200)

Mercedes-Benz E200 2008 року

Пробіг від продавця: 430 тис. км

Перевірений пробіг: 2 333 тис. км. (9 років і 5 місяців тому)

Розбіжність 1 903 тис. км

Ціна: $10 500 (при середній ціні по ринку $9 900),

Renault Duster 2019 року

Пробіг від продавця: 2 тис. км

Перевірений пробіг: 19 тис. км (в цьому місяці)

Розбіжність: 17 тис. км

Ціна: н.д.

Раніше OBOZREVATEL писав про те, що в Україні виставили на продаж Mercedes E-Class 2010 року, у якого відмотав 1 млн км.