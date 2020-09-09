Відео з елітним таксі Porche Macan в Києві показали в мережі

У Києві помітили незвичайний автомобіль таксі. На відео показали преміальний кросовер Porsche Macan актуального покоління, який не так давно з'явився на українському ринку.

На даху автомобіля помітні характерні "шашки" таксі. Про це стало відомо завдяки сторінці Instagram ukraine_cars. Щоб подивитися відео, доскролльте до кінця сторінки.

Звісно, кросовер Porsche Macan не можна назвати характерним автомобілем для таксі в Україні. Навіть незважаючи на те, що останнім часом заробляти на перевезенні пасажирів може будь-який автомобіліст, в категоріях "Комфорт" і "Бізнес" не трапляється таких машин.

Таксі Porshe Macan у Києві привернуло увагу. Instagram ukraine_cars

Це пов'язано з тим, що Macan в базовій комплектації коштує в Україні близько 2 000 000 гривень. При цьому безпосередньо на відео – дорожча модифікація Porsche Macan S за 2 155 000 грн без урахування додаткових опцій.

Як розповідав OBOZREVATEL, компанія Porsche привернула 400 співробітників Audi на пару років для виробництва нового електромобіля Taycan.

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