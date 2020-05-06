Відео з 90-річною українкою за кермом спорткара стало хітом інтернету

Віталій Сазонов Новини 09:59, 6.05.2020

У 90-річної мешканки Закарпаття кілька днів тому з'явився аккаунт у соцмережі Instagram. У ньому вона публікує різні відео зі свого повсякденного життя, одним з яких став ролик із заїздом на спорткарі по полю.

Як можна побачити в ролику, опублікованому на сторінці Я Баба Ріна, стара бабуся ганяє по траві на новому кабріолеті Ford Mustang. Причому робить вона це досить справно – видно, що 90-річна українка добре навчена керуванню сучасним спортивним автомобілем.

90-річна українка на Ford Mustang
Скріншот відео

Відео вже встигло стати хітом Мережі і за кілька днів зібрав кілька тисяч переглядів.При цьому на сам акаунт бабусі менше ніж за тиждень підписалися майже 8000 чоловік.

Раніше OBOZREVATEL публікував відео з типовою гонитвою з індійського кіно.

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