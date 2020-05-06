Головна Новини
6 травня • оновлено в 23:13
МоваЯзык
Головна Блоги

/ Новини

Відео з 90-річною українкою за кермом спорткара стало хітом інтернету

12.8т
Читати матеріал російською

У 90-річної мешканки Закарпаття кілька днів тому з'явився аккаунт у соцмережі Instagram. У ньому вона публікує різні відео зі свого повсякденного життя, одним з яких став ролик із заїздом на спорткарі по полю.

Як можна побачити в ролику, опублікованому на сторінці Я Баба Ріна, стара бабуся ганяє по траві на новому кабріолеті Ford Mustang. Причому робить вона це досить справно – видно, що 90-річна українка добре навчена керуванню сучасним спортивним автомобілем.

90-річна українка на Ford Mustang

90-річна українка на Ford Mustang

Скріншот відео

Відео вже встигло стати хітом Мережі і за кілька днів зібрав кілька тисяч переглядів.При цьому на сам акаунт бабусі менше ніж за тиждень підписалися майже 8000 чоловік.

Раніше OBOZREVATEL публікував відео з типовою гонитвою з індійського кіно.

Не пропусти блискавку! Підписуйся на нас в Telegram

Читайте всі новини по темі "Автоновини України" на сайті "OBOZREVATEL".

Автор
Віталій Сазонов
Тема
Автоновини України
Теги
Ford авто курйоз
Поділитися у Facebook
0
Коментарі
2
8
Смішно
18
Цікаво
0
Сумно
1
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Авто Новини

Коронавірус. Найважливіше

  • УКРАЇНА:

    Підтверджені випадки: 13184.

    Вилікувалися: 2097. Померли: 327.

  • У світі захворіли вже більше 3,7 мільйона осіб, загинули – 261 тисяча.

  • Дослідники встановили зв'язок між ожирінням і смертністю від коронавирусу.

  • Вчені заявили про активні мутації COVID-19 – їх вже було 198!

  • Виявляється, що коронавірусом можна заразитися вдома: чого потрібно побоюватися.

Новини авто

Топпублікації

Топблоги