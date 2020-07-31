Відчуйте різницю: прототип VW Transporter зловили з актуальних T6.1

Компанія Volkswagen готує сьому генерацію свого популярного сімейства Transporter. Один з тестових прототипів був виявлений фотошпигунами в супроводі моделі актуального покоління.

VW Transporter T7 проходить випробування. фото: motor1.com

За інформацією порталу Motor1, дорожні випробування новинки проводяться в австрійських Альпах, а в якості машини супроводу використовується рестайліновий Т6.1. Прототип майже позбавлений захисного камуфляжу, проте багато елементів дизайну надійно заховані під чорною плівкою.

VW Transporter T7 проходить випробування. фото: motor1.com

VW Transporter T7 проходить випробування. фото: motor1.com

На автомобілі добре видно різні датчики, а на пасажирських крісла розташувалися манекени, щоб оцінити можливості машини при повному завантаженні.

Новий Transporter збереже звичну форму кузова, але в дизайні відчуваються нотки електричного хетчбека ID.3. Автомобіль побудований на новій версії платформи MQB, яка дозволить встановлювати на автомобілі електричні компоненти.

VW Transporter T7 отримає стилістичні елементи електричного хетчбека ID.3. фото: volkswagen.com

Покупцям будуть запропоновані передньо- і повнопривідні варіанти виконання, а список двигунів буде складатися з широкого спектру силових агрегатів, включаючи традиційні бензинові і дизельні мотори.

Оновлений VW Transporter T6.1 презентували на початку минулого року. фото: volkswagen.com

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VW Transporter T7 проходить випробування. фото: motor1.com

VW Transporter T7 проходить випробування. фото: motor1.com

VW Transporter T7 проходить випробування. фото: motor1.com

Очікується, що презентація новинки відбудеться в кінці нинішнього року, а приблизно через півроку перші товарні екземпляри надійдуть в салони офіційних дилерів.

Як повідомляв раніше OBOZREVATEL, концерн Volkswagen об'єднає зусилля з Ford зі створення нових комерційних моделей.