В Україні захотіли штрафувати за "скручений" пробіг авто: озвучено суми

Група нардепів на чолі із самовисуванцем Робертом Горватом виступила з ініціативою посилити контроль і ввести покарання за недостовірні показання одометрів в Україні. Зокрема, за "скручений" пробіг може загрожувати штраф до 34 тис. гривень.

Про це зазначається в тексті законопроєкту. На думку авторів документа, унаслідок дій шахраїв покупці не отримують повну та об'єктивну інформацію про реальний стан транспортного засобу, що ввозиться з-за кордону і продається на вторинному ринку, про його ресурс, потребу своєчасного виконання регламентних робіт із ремонту та обслуговування.

Крім того, недостовірні показання одометра призводять до зниження рівня безпеки експлуатації ТЗ, фінансових втрат сумлінних покупців, а також зниження надходжень до бюджету під час митного оформлення.

Від "скручених" одометрів страждають як пересічні громадяни, так і держава. Фото: newspress.co.uk

Законопроєкт №4039 від 02.09.2020 р. "Про внесення змін до Кодексу України про адміністративні правопорушення та Закону України "Про дорожній рух" щодо запобігання шахрайства з показниками одометрів транспортних засобів" пропонує доповнити Кодекс України про адміністративні правопорушення новою статтею 121-3.

Вона передбачає таке:

– штраф у розмірі 3200 грн (200 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян) – за експлуатацію ТЗ з одометром, який не працює;

– штраф у розмірі 8500 грн (500 н.м.д.г.) за експлуатацію ТЗ з показаннями одометра меншими, ніж останні зафіксовані в ЄДРТС;

– штраф у розмірі 17 000 грн (1000 н.м.д.г.) за експлуатацію ТЗ за першої державної реєстрації з показаннями одометра меншими, ніж вказані у митній декларації;

– штраф у розмірі 34 000 грн (2000 н.м.д.г.) за незаконне зменшення показань одометра ТЗ, а також повторне вчинення аналогічного порушення протягом року особою, яка раніше вже було піддана адміністративному стягненню.

Крім того, законопроєкт №4039 передбачає внесення змін до Закону України "Про дорожній рух". Зокрема, депутати пропонують за державної реєстрації ТЗ звіряти, фіксувати і, за потреби, перевіряти показання одометра. А також за обов'язкового технічного контролю ТЗ звіряти і фіксувати показники одометра в ЄДРТС.

Як повідомляв раніше OBOZREVATEL, у соцмережі нагадали про штрафи за їзду на автомобілях на іноземній реєстрації.