Вибух 3000-сильного двигуна автомобіля зняли на відео

Віталій Сазонов Новини 11:20, 22.09.2020

У США досить несподіваними наслідками обернулися випробування високомодіфіцірованного пікапа Dodge Ram. Під час "розгону" на діностенді 3000-сильний дизельний двигун Cummins автомобіля не витримав навантажень і вибухнув.

Відповідне відео з'явилося на YouTube-каналі Its Loud Just Cause (щоб подивитися відео, досколльте до кінця новини).

Випробування мотора проходили на спеціальному майданчику в оточенні натовпу, а в самій машині знаходилося двоє людей. Коли двигун вийшов на дуже високі обороти, він почав диміти, а потім і зовсім злетів на повітря, повністю розірвавши передню частину пікапа.

Серед глядачів обійшлося без постраждалих, а пасажири авто отримали легкі опіками і подряпинами.

Фахівці вважають, що вибух міг статися через потрапляння масла в камеру згоряння, а також виходу з ладу форсунок або паливного насоса високого тиску. Це, своєю чергою, призвело до різко неконтрольованого стрибка оборотів і "розносу" двигуна.

Раніше OBOZREVATEL писав про те, що самим американським автомобілем виявилася машина, яка родом не з США.

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