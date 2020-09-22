В'єтнамський VinFast презентував люксовий кросовер

В'єтнамська компанія VinFast анонсувала новий преміальний кросовер President.

Про це повідомляє прес-служба виробника. Заснована всього кілька років тому компанія VinFast має амбітні плани. Зокрема, вже в майбутньому році перший в'єтнамський автовиробник має намір представити свою продукцію на американському ринку.

VinFast President. Фото: vinfast.vn

Поки ж компанія презентувала новий люксовий кросовер VinFast President. Автомобіль отримав 6,2-літровий мотор V8 від General Motors, який має потужність 420 к.с. і розвиває крутний момент величиною 624 Нм. За даними виробника, потужний мотор дозволить розганяти кросовер від 0 до 100 км/год за 6,8 секунди, а максимальна швидкість обіцяють близько 300 км/год.

VinFast President. Фото: vinfast.vn

Зовнішність автомобіля створювала відома італійська дизайн-студія Pininfarina. За основу був узятий BMW X7, який збільшили у розмірах і радикально переробили зовні. До речі, раніше туринське ательє вже працювала з VinFast над її першими дітищами – седаном LUX A2.0 і кросовером LUX SA2.0 – глибоким рестайлингом седана BMW 5-серії і кросовера BMW Х5.

VinFast President. Фото: vinfast.vn

VinFast President. Фото: vinfast.vn

VinFast President. Фото: vinfast.vn

Всього планується виготовити 500 "Президентів" вартістю не менше $164 тисяч. Крім того, в даний час в компанії працюють над проектом електромобіля, який може бути запропонований покупцям, в тому числі, у США.

VinFast President. фото: vinfast.vn

VinFast President. фото: vinfast.vn

Як повідомляв раніше OBOZREVATEL, на першому місці рейтингу "Самих американських автомобілів" виявилася машина, яка родом не з США.