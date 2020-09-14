Коли пішохід мусить пропустити авто: Верховний суд дав роз'яснення

Верховний суд України роз'яснив, коли пішохід зобов'язаний пропустити авто. Інцидент, що послужив приводом для судового розгляду, трапився три роки тому в Чернігові.

Про це повідомляє портал Autoconsuting.

Три роки тому в місті Чернігів трапився інцидент із представниками місцевих правоохоронних органів. Водія оштрафували на 255 гривень за те, що він не пропустив пішохода. Поліція вважала, що водій порушив пункт 18.1 ПДР і 1-шу частину 122-ї статті КУпАП. Оштрафований водій подав апеляцію, яка згодом прийшла на розгляд до Верховного суду.

Верховним судом було визнано, що пішоходи мають перевагу перед авто в тому разі, якщо вони перебувають на "зебрі". Якщо ж пішохід під час наближення авто перебуває на тротуарі перед переходом або тільки йде в його бік, то переважне право проїзду має авто. В такому разі пішохід мусить чекати, коли автомобіль проїде.

Рішення ВСУ є прецедентом і дасть змогу у майбутньому уникнути покарання за ненадання переваги пішоходам, якщо вони не перебувають на "зебрі". Будьте уважні за кермом!

Як повідомляв раніше OBOZREVATEL, на дорогах України з'являться "фантомні патрулі", які зможуть фіксувати порушення ПДР в русі.

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