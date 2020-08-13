Великий седан BMW навчився витрачати 2 л/100 км

Нова BMW 545e xDrive заснована на 5 Series 2021 модельного року, яка зовсім нещодавно зазнала оновлення. Автомобіль отримав гібридну модифікацію з витратою палива близько 2 л/100 км.

Плагін-гібридну БМВ 5 серії можна заряджати від зовнішньої мережі. Виключно електричний запас ходу приблизно дорівнює 55 км.

У рух новинку призводить силова установка, яка складається з турбированного двигуна потужністю 286 к.с. і 109-сильного елеткромотору. Автомобіль оснащено повнопривідною трансмісією.

BMW 545e xDrive здатна споживати близько 2 л/100 км. Фото: BMW

Розгін до 100 км/год займає 4,7 с, а максимальна швидкість обмежена на позначці 250 км/год. Інформація про старт продажів і ціни з'явиться пізніше.

BMW 545e xDrive Фото: BMW

Нагадаємо, OBOZREVATEL раніше розповідав про рідкісну BMW, яку, незважаючи на 30-річний вік, продали за велику суму.