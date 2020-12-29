Величезний позашляховик під назвою "Україна" показали на відео

Автомеханіки Юрій Кордупель та Іван Коруна з міста Збараж, Тернопільська область, власноруч побудували унікальний позашляховик. Машина отримала назву "Україна", а її характерною рисою є великі габарити – розміром вона з повноцінну вантажівку.

Про незвичайну саморобку в своєму сюжеті на YouTube розповів канал "Суспільне. Тернопіль". Як випливає з ролика, за основу майстри взяли шасі від військової вантажівки підвищеної прохідності ГАЗ-66. Від цієї ж моделі позашляховику частково дістався і кузов. Водночас двигун – дизель потужністю 150 к.с. – і кермо запозичили у старого Mercedes-Benz (щоб подивитися відео, доскрольте до кінця новини).

Позашляховик пересувається з максимальною швидкістю 90 км/год Скриншот відео

Важить "Україна" понад 4,5 тонн, на борт вона може прийняти до 7 осіб. Максимальна швидкість руху позашляховика становить 90 км/год, а ось яка витрата пального, поки невідомо – зараз машина проходить дорожні випробування, які мають це встановити.

Водночас їде він будь-якою місцевістю - ніяких перешкод "Україна" не боїться Скиіншот відео

Щоб на такому великому авто було комфортно пересуватися, його оснастили камерою заднього виду. Також "Україну" забезпечили електричними склопідйомниками і люком. Позаду встановлено сходи на дах, а на капоті видніється великий хромований шильд "Ukraine".

У салоні встановлена мультимедіа з камерою заднього виду Скриншот відео

Створення машини обійшлося за ціною нового компактного кросовера Скриншот відео

На створення автомобіля пішло більш ніж 3 роки і понад 25 тис. доларів. За словами керівника проєкту, Юрія Кордупеля, це вже його третя саморобна машина – до цього механік зібрав звичайний та дитячий багі.

Як раніше писав OBOZREVATEL: