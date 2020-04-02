Величезний позашляховик Hyundai викликав ажіотаж в мережі. Фото

Великий кросовер Hyundai Palisade є найбільшим SUV корейського бренду. Тепер автомобіль отримав круту модифікацію, за якою скоро з'явиться черга покупців.

Компанія показала спортивний позашляховик Hyundai Palisade N, який виглядає помітно крутіше за стандартну модель. Кузов пофарбовано у фірмовий для корейських спорткарів сіро-блакитний колір. В обвісі помітні яскраві червоні акценти, що також є відмінною рисою моделей Hyundai N.

Спортивний Hyundai Palisade N hyundai.com

Передній і задній бампер разом з накладками на пороги замінили на нові, а замість хромованого декору з'явилися деталі чорного кольору. Підвіску автомобіля допрацювали, тому кліренс став помітно менше.

Спортивний Hyundai Palisade N hyundai.com

Також в задній частині помітно спойлер, а крізь колісні диски видніються великі гальма та червоні супорти. В цілому машина виглядає досить загрозливо.

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Цей спортивний кросовер в компанії підготували як першоквітневий жарт, проте фанатам марки автомобіль дуже сподобався. Охочих придбати новинку з'явилося багато, тому корейці дійсно можуть замислитись про серійне виробництво такої моделі.

Спортивний Hyundai Palisade N hyundai.com

Для цього потужність двигуна V6 об'ємом 3,8 л (295 к.с.) доведеться збільшити. Однак навіть у разі додаткових 50-80 к.с. динаміка автомобіля помітно покращиться. Також не варто виключати, що в Hyundai наважаться тільки на візуальне доопрацювання Palisade.

Стандартний Hyundai Palisade зовсім не здається швидким hyundai.com

Стандартний Hyundai Palisade зовсім не здається швидким hyundai.com

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