Величезний флот автомобілів ЗАЗ в Угорщині показали на яскравих фото

Автомобілі ЗАЗ в Угорщині, 2020 рік.. Фото: Zaporozhets Fan Club, Facebook

У соцмережі Facebook опублікували яскраві фото автомобілів ЗАЗ, зроблені на дорогах Угорщини. Представлена "колекція" вражає своїми розмахом.

Знімки розмістив користувач під ніком Andor Gere в групі Zaporozhets Fan Club. На цій сторінці регулярно публікуються фото автомобілів Запорізького автозаводу, зроблені угорськими фанатами марки. Періодично фанати влаштовують зльоти і шоу за участю машин ЗАЗ.

Автомобілі ЗАЗ в Угорщині, 2020 рік. Скріншот сторінки Zaporozhets Fan Club, Facebook

На фото показані найрізноманітніші "зазіки", але найбільше представлені ЗАЗ-968 в різних модифікаціях. Також в добірці можна побачити ряд ЗАЗ-965, ЗАЗ-966 і кілька ЗАЗ-1102 "Таврія".

Автомобілі ЗАЗ в Угорщині, 2020 рік. Фото: Zaporozhets Fan Club, Facebook

Автомобілі ЗАЗ в Угорщині, 2020 рік. Фото: Zaporozhets Fan Club, Facebook

Автомобілі ЗАЗ в Угорщині, 2020 рік. Фото: Zaporozhets Fan Club, Facebook

Автомобілі ЗАЗ в Угорщині, 2020 рік. Фото: Zaporozhets Fan Club, Facebook

Автомобілі ЗАЗ в Угорщині, 2020 рік. Фото: Zaporozhets Fan Club, Facebook

Автомобілі ЗАЗ в Угорщині, 2020 рік. Фото: Zaporozhets Fan Club, Facebook

Автомобілі ЗАЗ в Угорщині, 2020 рік. Фото: Zaporozhets Fan Club, Facebook

Автомобілі ЗАЗ в Угорщині, 2020 рік. Фото: Zaporozhets Fan Club, Facebook

Автомобілі ЗАЗ в Угорщині, 2020 рік. Фото: Zaporozhets Fan Club, Facebook

Автомобілі ЗАЗ в Угорщині, 2020 рік. Фото: Zaporozhets Fan Club, Facebook

Автомобілі ЗАЗ в Угорщині, 2020 рік. Фото: Zaporozhets Fan Club, Facebook

Автомобілі ЗАЗ в Угорщині, 2020 рік. Фото: Zaporozhets Fan Club, Facebook

Автомобілі ЗАЗ в Угорщині, 2020 рік. Фото: Zaporozhets Fan Club, Facebook

Автомобілі ЗАЗ в Угорщині, 2020 рік. Фото: Zaporozhets Fan Club, Facebook

Автомобілі ЗАЗ в Угорщині, 2020 рік. Фото: Zaporozhets Fan Club, Facebook

Автомобілі ЗАЗ в Угорщині, 2020 рік. Фото: Zaporozhets Fan Club, Facebook

Автомобілі ЗАЗ в Угорщині, 2020 рік. Фото: Zaporozhets Fan Club, Facebook

Автомобілі ЗАЗ в Угорщині, 2020 рік. Фото: Zaporozhets Fan Club, Facebook

Автомобілі ЗАЗ в Угорщині, 2020 рік. Фото: Zaporozhets Fan Club, Facebook

Автомобілі ЗАЗ в Угорщині, 2020 рік. Фото: Zaporozhets Fan Club, Facebook

Автомобілі ЗАЗ в Угорщині, 2020 рік. Фото: Zaporozhets Fan Club, Facebook

Автомобілі ЗАЗ в Угорщині, 2020 рік. Фото: Zaporozhets Fan Club, Facebook

Автомобілі ЗАЗ в Угорщині, 2020 рік. Фото: Zaporozhets Fan Club, Facebook

Раніше OBOZREVATEL писав про те, що в Угорщині знайшли пару "Таврій" в ідеальному стані, які належать одній і тій же колекціонерові.

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