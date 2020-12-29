Ведучий популярного телешоу перетворив Mazda MX-5 на формульний болід

Ведучий з телепрограми "Махінатори" на каналі Discovery Ант Анстед розробив набір для перероблення родстера Mazda MX-5 на легендарний болід Формули-1 Alfa Romeo 158.

Про це повідомляє портал Carscoops. Комплект деталей, включно з трубчастим каркасом та нечисленними кузовними панелями обійдеться у скромні $10 тисяч. А з урахуванням того, що придбати оригінальний гоночний Alfa Romeo Tipo 158 практично неможливо, такий "цінник" виглядає вельми привабливо.

Нагадаємо, що Alfa Romeo Tipo 158 є одним з найбільш успішних гоночних автомобілів за історію Гран-прі. У період з 1938 до 1951 він здобув перемогу в 47 з 54 гонок, зокрема 13 гонок Формули 1. Саме на цьому боліді легендарний Хуан-Мануель Фанхіо завоював свою першу перемогу, а також виграв кілька історичних гонок. Автомобіль оснащувався 1,5-літровим рядним 8-циліндровим мотором та 4-ступінчастою "механікою". Мотор розвивав значні для свого часу 190 к.с.

Ант планує виготовити всього 10 комплектів для самостійної збірки боліда на основі вузлів та деталей родстера Mazda. У набір також увійде детальна відеоінструкція від Анстед.

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