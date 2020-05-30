Ведмідь хотів залізти в Mercedes, але його злякали

На відео показали, як ведмідь зацікавлено підбирався до Mercedes і навіть зумів відкрити передні двері пасажира. Але тварину в результаті злякали – в цьому допоміг голос власника.

Ведмідь виглядає дуже впевнено в цьому ролику. Ймовірно, пригоду записали в такому місці, де люди живуть в досить тісному контакті з природою. Адже тварина дуже впевнено рухалася в бік транспортного засобу і зовсім не витрачала час на вивчення конструкції.

Ведмідь намагався залізти в Mercedes сріншот відео

Ведмідь намагався залізти в Mercedes сріншот відео

Ведмідь цілеспрямовано рухався до машини і з першого разу відкрив двері седану Mercedes E-class. Цей звір точно вміє поводитися з сучасною технікою. Але в цей момент власник машини разом зі своїми товаришами, злякавшись, почав голосно кричати. З інтонації голосів чутно, що ситуація їх розвеселила. Але вони кричали так голосно і дзвінко, що ведмідь злякався і втік до лісу.

Ведмідь намагався залізти в Mercedes сріншот відео

Судячи з усього, в результаті ведмедю все ж вдалося залізти в машину. Або він вже робив це раніше. Адже наприкінці відео власник показав забруднений салон Мерседесу.

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