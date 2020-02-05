ВАЗ-2109 без пробігу оцінили в чималі гроші

У Казахстані виставили на продаж ексклюзивну Lada. Йдеться про 19-річний ВАЗ-21099, у якого, по суті, немає пробігу.

Згідно з інформацією kolesa.kz, на одометрі цього ВАЗ-21099 всього 1024 км пробігу. Звідси і вартість пристойна – автомобіль оцінили у 15 000 доларів (у перерахунку з місцевої валюти), при тому, що середня ринкова вартість уживаної "дев'ятки" становить 1700 доларів.

ВАЗ-21099 без пробігу kolesa.kz

Новини На парковці у Німеччині роками іржавіють нові Lada Samara

Проте, навіть за таку ціну "дев'ятка" схоже, вже знайшла нового власника: на момент написання цієї замітки оголошення вже було неактивно, з чого можна зробити висновок, що машину продали.

ВАЗ-21099 без пробігу kolesa.kz

Вказується, що автомобіль був привезений до Казахстану на автовозі в 2001 році, і з тих пір він дбайливо зберігався в теплому гаражі. І фотографії це підтверджують: ВАЗ виглядає як новий.

ВАЗ-21099 без пробігу kolesa.kz

ВАЗ-21099 без пробігу kolesa.kz

ВАЗ-21099 без пробігу kolesa.kz

ВАЗ-21099 без пробігу kolesa.kz

Власник зазначив, що унікальний екземпляр орієнтований на багатого покупця, який їздить на Toyota Camry, Mercedes або Lexus. Словом, він призначена "для колекції та ностальгії".

ВАЗ-21099 без пробігу kolesa.kz

Під капотом ВАЗ-21099 – атмосферний мотор потужністю близько 80 сил (120 Нм), зістикований з 5-ступіневою МКПП і переднім приводом.

Нагадаємо, як раніше розповідав OBOZREVATEL, в Полтавській області виявили стару Волгу без пробігу.

Не пропусти блискавку! Підписуйся на нас в Telegram