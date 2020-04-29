ВАЗ-2105 за 40 000 євро: як він виглядає та їде

Навіть такий старий автомобіль, як ВАЗ-2105 може коштувати нечуваних грошей. За умови, звичайно, що він якимось чином суттєво відрізняється від звичайних аналогів, якими наповнений ринок.

Саме таку п'ятірку ВАЗ зараз продають у Німеччині. За автомобіль 1984 року випуску просять неабиякі 40 000 євро. У чому ж підступ?

Lada 2105 VFTS mobile.de

Вся справа в тому, що це не стандартний седан, а підготовлений для ралі болід Lada 2105 VFTS. Свого часу таких автомобілів було випущено не більше трьох десятків і зараз вони є великою рідкістю.

Lada 2105 VFTS mobile.de

Створенням Lada 2105 VFTS займалася Вільнюська фабрика транспортних засобів (Литва), при цьому кожен екземпляр унікальний, оскільки допрацьовували ВАЗи індивідуально. Саме цей автомобіль оснащений 185-сильним двигуном 1.6 від словацької фірми Beres Motorsport.

Lada 2105 VFTS mobile.de

Серед зовнішніх відмінностей незвичайної п'ятірки – карбоновий спойлер на кришці багажника, пластиковий обвіс колісних арок та порогів, а також спортивні колеса. Усередині встановлені гоночні крісла OMP, трубчастий каркас безпеки, система пожежогасіння та гідроручнік.

Lada 2105 VFTS mobile.de

Lada 2105 VFTS mobile.de

Нарешті, ще один важливий факт – автомобіль перебуває у відмінному стані. Нещодавно він зазнав реставрацію, після якої проїхав всього 300 км.

Раніше OBOZREVATEL писав про те, що одному з перших позашляховиків ЛуАЗ подарували друге життя.

Підпишись на Telegram-канал і подивись, що відбудеться далі!