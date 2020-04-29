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29 квітня • оновлено в 10:15
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ВАЗ-2105 за 40 000 євро: як він виглядає та їде

1.1т
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Навіть такий старий автомобіль, як ВАЗ-2105 може коштувати нечуваних грошей. За умови, звичайно, що він якимось чином суттєво відрізняється від звичайних аналогів, якими наповнений ринок.

Саме таку п'ятірку ВАЗ зараз продають у Німеччині. За автомобіль 1984 року випуску просять неабиякі 40 000 євро. У чому ж підступ?

Lada 2105 VFTS

Lada 2105 VFTS

mobile.de

Вся справа в тому, що це не стандартний седан, а підготовлений для ралі болід Lada 2105 VFTS. Свого часу таких автомобілів було випущено не більше трьох десятків і зараз вони є великою рідкістю.

Lada 2105 VFTS

Lada 2105 VFTS

mobile.de

Створенням Lada 2105 VFTS займалася Вільнюська фабрика транспортних засобів (Литва), при цьому кожен екземпляр унікальний, оскільки допрацьовували ВАЗи індивідуально. Саме цей автомобіль оснащений 185-сильним двигуном 1.6 від словацької фірми Beres Motorsport.

Lada 2105 VFTS

Lada 2105 VFTS

mobile.de

Серед зовнішніх відмінностей незвичайної п'ятірки – карбоновий спойлер на кришці багажника, пластиковий обвіс колісних арок та порогів, а також спортивні колеса. Усередині встановлені гоночні крісла OMP, трубчастий каркас безпеки, система пожежогасіння та гідроручнік.

Lada 2105 VFTS

Lada 2105 VFTS

mobile.de

Lada 2105 VFTS

Lada 2105 VFTS

mobile.de

Нарешті, ще один важливий факт – автомобіль перебуває у відмінному стані. Нещодавно він зазнав реставрацію, після якої проїхав всього 300 км.

Раніше OBOZREVATEL писав про те, що одному з перших позашляховиків ЛуАЗ подарували друге життя.

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Автор
Віталій Сазонов
Тема
Новини автосвіту
Теги
ВАЗ Лада Lada ретро авто
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