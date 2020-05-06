Сучасних автомобілі в буквальному сенсі слова напхані електронікою, через що вони стали більше походити на комп'ютери на колесах. Як наслідок, машини стали набагато складніше, і сьогодні мало не половина їх вартості припадає саме на електронні компоненти.

Саме до такого висновку прийшла консалтингова компанія Deloitte. В ході свого дослідження вона з'ясувала, що якщо у 2000 році електроніка становила 18% від загальної вартості автомобіля, то сьогодні її частка дорівнює 40%. При цьому вже до 2030 року цей показник виросте до 45, а то і 50%.

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У Deloitte наочно показали, як кількість електроніки збільшилася в автомобілях за останні роки. У 2004-му тільки 25% автомобілів комплектувалися подушками безпеки і менш 50% – електроприводом крісел. При цьому в тому самому 2004-му такі опції, як контроль стійкості, бічні подушки безпеки, датчики тиску в шинах, парктроніки та контроль сліпих зон, були встановлені менш ніж у 20% автомобілів. У 2017 році більшу частину цих "доважків" мали вже 80% машин.

Є й більш детальні розрахунки з приведенням цін. Наприклад, у 2013 році в новому автомобілі напівпровідників сумарно налічувалося на 312 доларів, зараз же – на 400 доларів. До 2022 року їх вартість зросте майже до 600 доларів.

carscoops.com

Проте, овчинка вичинки варта. Завдяки все тієї самій електроніці, автомобілі стають більш технологічні: вже зараз вони оснащуються передовими системами безпеки, декількома дисплеями в салоні і технологіями автономного водіння. Більш нові машини також можуть похвалитися асортиментом важелів економії палива, серед яких технологія відключення циліндрів, системи запуску/зупинки двигуна, а також гібридні або електричні силові установки.

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