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6 травня • оновлено в 23:13
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Вартість автомобіля: на що йде майже половина всієї суми

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Сучасних автомобілі в буквальному сенсі слова напхані електронікою, через що вони стали більше походити на комп'ютери на колесах. Як наслідок, машини стали набагато складніше, і сьогодні мало не половина їх вартості припадає саме на електронні компоненти.

Саме до такого висновку прийшла консалтингова компанія Deloitte. В ході свого дослідження вона з'ясувала, що якщо у 2000 році електроніка становила 18% від загальної вартості автомобіля, то сьогодні її частка дорівнює 40%. При цьому вже до 2030 року цей показник виросте до 45, а то і 50%.

Електроніка тепер становить майже половину вартості всього авто

carscoops.com

У Deloitte наочно показали, як кількість електроніки збільшилася в автомобілях за останні роки. У 2004-му тільки 25% автомобілів комплектувалися подушками безпеки і менш 50% – електроприводом крісел. При цьому в тому самому 2004-му такі опції, як контроль стійкості, бічні подушки безпеки, датчики тиску в шинах, парктроніки та контроль сліпих зон, були встановлені менш ніж у 20% автомобілів. У 2017 році більшу частину цих "доважків" мали вже 80% машин.

Є й більш детальні розрахунки з приведенням цін. Наприклад, у 2013 році в новому автомобілі напівпровідників сумарно налічувалося на 312 доларів, зараз же – на 400 доларів. До 2022 року їх вартість зросте майже до 600 доларів.

Електроніка тепер становить майже половину вартості всього авто

carscoops.com

Проте, овчинка вичинки варта. Завдяки все тієї самій електроніці, автомобілі стають більш технологічні: вже зараз вони оснащуються передовими системами безпеки, декількома дисплеями в салоні і технологіями автономного водіння. Більш нові машини також можуть похвалитися асортиментом важелів економії палива, серед яких технологія відключення циліндрів, системи запуску/зупинки двигуна, а також гібридні або електричні силові установки.

Раніше OBOZREVATEL розповідав про те, що зарядки для електромобілів виходять на новий рівень швидкості.

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Автор
Віталій Сазонов
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